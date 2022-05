Comissão debate sobre impactos no Norte e Nordeste da privatização da Eletrobras

A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia promove debate nesta quarta-feira (11) sobre os impacto da privatização da Eletrobrás para as regiões Norte e Nordeste. Também será debatido o uso múltiplo das águas nessas regiões.

Na avaliação do deputado João Daniel (PT-SE), que propôs o debate, há um grande risco para o País com perda do controle público da Eletrobras, tanto na questão da soberania do setor elétrico, quanto ao perder o comando da grande da malha fluvial nacional.

"Esta privatização provocará também um impacto direto para a cadeia produtiva na indústria, em especial nas regiões Norte e Nordeste, tendo em vista que os aumentos das tarifas de energia que poderão dela advir irão obrigar as empresas a procurarem outros países para desenvolver suas atividades, ou até suspendê-las, sacrificando ainda mais essas regiões, que já sofrem um grande impacto com fim de programas como o Luz para Todos", afirma o deputado.

Foram convidados:

- representante da Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras;

- o ex-presidente da Agência Nacional de Águas, Vicente Andreau;

- representante da Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste;

- representante do Coletivo Nacional dos Eletricitários; e

- representante do Sindisan/SE.

O debate será realizado às 14h30 no plenário 11.