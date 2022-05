Setor de flores da Ceagesp estima aumento nas vendas para Dia das Mães

O setor de flores da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) estima um aumento de 25% a 30% na comercialização realizada na semana que antecede o Dia das Mães, celebrado neste ano no dia 8 de maio.

O setor teve impacto devido às restrições impostas durante a pandemia de covid-19, sofrendo com o cancelamento de eventos, festas e casamentos. Segundo informações da Ceagesp, em relação à recuperação do setor de flores, no primeiro trimestre de 2022 foi registrado um aumento de 8,5% na quantidade comercializada, em comparação ao mesmo período do ano passado.

O Dia das Mães é considerado estratégico para a retomada do setor, uma das datas importantes para a comercialização de flores e plantas. De acordo com a Seção de Economia da Ceagesp, o movimento percebido na feira de terça-feira (3) foi positivo e há expectativa de uma maior comercialização nesta quinta-feira (5).

“Os comerciantes afirmam que muitos itens já foram encomendados e o número de visitantes também deve aumentar com a proximidade do Dia das Mães. As flores de vaso, como as orquídeas, e as flores de corte, como as rosas, continuam sendo as mais demandadas nesta semana”, disse o chefe da Seção de Economia da Ceagesp, Thiago de Oliveira, em nota divulgada pela companhia.

A Ceagesp realiza duas vezes na semana - de segunda para terça-feira e de quinta para sexta-feira - a tradicional Feira de Flores da capital paulista, com produtores, distribuidores e comerciantes de flores e de plantas reunidos no pavilhão do Mercado Livre do Produtor. A feira ocorre a partir das 22h30, seguindo durante toda a madrugada, até as 9h30.

Além da capital paulista, a Ceagesp informou que os entrepostos no interior de São Paulo também comercializam flores e plantas, em Araçatuba, Bauru, Guaratinguetá, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.