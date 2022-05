Câmara aprova urgência para projeto que cria o Dia de Luta pelo Parto Humanizado

Deputados participam de sessão no Plenário da Câmara - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o regime de urgência para o Projeto de Lei 499/22, da deputada Perpétua Almeida, que cria o Dia Nacional de Luta pelo Parto Humanizado, Digno e Respeitoso, a ser celebrado, anualmente, no Dia das Mães.

“Sabemos que o número de morte de mães no parto é grande ainda. A votação da urgência desse projeto é uma homenagem às mães”, disse Perpétua Almeida.

O texto será pautado oportunamente no Plenário da Câmara. Após a votação, a Ordem do Dia do Plenário foi encerrada.

