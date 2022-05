Flávio Arns lamenta morte do embaixador Igor Kipman

O senador Flávio Arns (Podemos-PR) lamentou em pronunciamento nesta quarta-feira (4) a morte do embaixador Igor Kipman, responsável pelo escritório de representação do Ministério de Relações Exteriores no Paraná. Ele faleceu nesta terça-feira (3), em Curitiba.

Flávio Arns destacou a carreira diplomática de Igor Kipman, ressaltando que era embaixador do Brasil no Haiti à época do terremoto que atingiu o país caribenho em 2010. Naquele episódio, como embaixador, centralizou a coordenação de atividades humanitárias do governo brasileiro e da sociedade civil, medida que acabou servindo como laboratório para as representações diplomáticas, lembrou o senador.

— Na ocasião, atuou em defesa dos brasileiros naquele país, bem como da população local, exercitando uma diplomacia no país mais empobrecido do continente, o que é típico da nossa melhor tradição internacional, lembrou Arns.