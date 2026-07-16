Quinta, 16 de Julho de 2026
9°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Tabela3

Demais produtores Situação 1 o produtor teve perda emduas ou maissafras de pelo menos30%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; ea ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/07/2026 às 16h43

Demais produtores

Situação 1

  • o produtor teve perda emduas ou maissafras de pelo menos30%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; e
  • a perda foi causada por eventos climáticos extremos ou por redução dos preços dos produtos.

Condições:

  • novo empréstimo de até R$ 4 milhões;
  • juros de 12% ao ano
  • prazo de até 8 anos para quitar a nova dívida. A primeira parcela do principal vence dois anos após a contratação.

Situação 2

  • o produtor teve perda emtrês ou maissafras de pelo menos40%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; e
  • a perda foi causada necessariamente por eventos climáticos extremos.

Condições:

  • novo empréstimo de até R$ 8 milhões;
  • juros de 11% ao ano
  • prazo de até 10 anos para quitar a nova dívida. A primeira parcela do principal vence dois anos após a contratação.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nelsinho Trad preside reunião da CRE; comissão divulgou nota sobre tarifas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 55 minutos

Tarifas dos EUA preocupam, afirma em nota Comissão de Relações Exteriores

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado divulgou nesta quinta-feira (16) nota em que manifesta preocupação com a tarifa...

 Medida provisória atende agricultores que tiveram perda de safra por eventos climáticos extremos - Foto: Jaelson Lucas/AEN
Senado Federal Há 55 minutos

MP das dívidas rurais prevê juros a partir de 5% ao ano

Produtores rurais que perderam safras entre 2019 e 2025 poderão renegociar dívidas rurais com taxas de juros que variam de 5% a 12% ao ano. É o que...
Senado Federal Há 1 hora

MP 1.376/2026

Miniprodutores, pequenos e médios produtoresSituação 1 o produtor teve perda emduas ou maissafrasde pelo menos30%da renda bruta esperada em cada um...
Senado Federal Há 1 hora

Tabela 2

Miniprodutores, pequenos e médios produtoresSituação 1 o produtor teve perda emduas ou maissafras de pelo menos30%da renda bruta esperada em cada u...

 Texto destina 240 milhões ao Ministério da Fazenda - Foto: Washington Costa/MF
Senado Federal Há 2 horas

Projeto destina recursos a programa de aprimoramento da gestão fiscal

O Congresso Nacional vai analisar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 240 milhões em favor do Ministério da Fazenda. O recurso será ut...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. Máx. 24°
22° Sensação
3.2 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sexta
27° 15°
Sábado
27° 19°
Domingo
29° 18°
Segunda
29° 17°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Fusão aposta em tecnologia para energia limpa
Esportes Há 15 minutos

Brasil encerra Jogos Parasul-Americanos com ouro no futebol de cegos
Saúde Há 15 minutos

Suframa cobra esclarecimentos após vazamento de gás
Internacional Há 15 minutos

Mauro Vieira afirma que EUA queriam abertura total sem contrapartida
Entretenimento Há 50 minutos

Ultra Academia aposta em mascote para ampliar comunicação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,10 +0,50%
Euro
R$ 5,84 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,460,84 -1,22%
Ibovespa
173,825,27 pts -1.24%
Mega-Sena
Concurso 3031 (14/07/26)
20
28
32
35
40
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7066 (15/07/26)
12
14
30
47
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3736 (15/07/26)
03
04
06
07
08
09
11
12
14
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias