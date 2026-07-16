Demais produtores Situação 1 o produtor teve perda emduas ou maissafras de pelo menos30%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; ea ...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Senado
16/07/2026 às 16h43
Demais produtores
Situação 1
o produtor teve perda emduas ou maissafras de pelo menos30%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; e
a perda foi causada por eventos climáticos extremos ou por redução dos preços dos produtos.
Condições:
novo empréstimo de até R$ 4 milhões;
juros de 12% ao ano
prazo de até 8 anos para quitar a nova dívida. A primeira parcela do principal vence dois anos após a contratação.
Situação 2
o produtor teve perda emtrês ou maissafras de pelo menos40%da renda bruta esperada em cada uma, entre 2019 e 2025; e
a perda foi causada necessariamente por eventos climáticos extremos.
Condições:
novo empréstimo de até R$ 8 milhões;
juros de 11% ao ano
prazo de até 10 anos para quitar a nova dívida. A primeira parcela do principal vence dois anos após a contratação.
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