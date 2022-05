Aprovado projeto que institui o Dia dos Povos Indígenas

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) elogiou a aprovação do projeto, relatado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES) - Roque de Sá/Agência Senado

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (4), projeto de lei que institui o Dia dos Povos Indígenas, a ser comemorado anualmente em 19 de abril. O PL 5.466/2019 revoga o Decreto-Lei 5.540, de 1943, que estabelecia a mesma data como “Dia do Índio”. A matéria vai à sanção presidencial.

O texto é de autoria da deputada Joenia Wapichana (Rede-RR) e foi relatado pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), favorável à aprovação da matéria.

A alteração do nome da celebração de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas tem o objetivo de ressaltar o valor dessas populações para a sociedade brasileira, explica a autora do projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. em dezembro de 2021, e encaminhado ao Senado.

— Reconhecer os povos indígenas, no plural, é mais do que uma correção formal. A partir desse gesto, podemos celebrar a sua diversidade e refletir sobre como acolher e incluir essas identidades numa sociedade democrática e pluralista, repudiando o impulso integracionista que o passado colonial nos legou — concluiu Contarato.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN), por sua vez, avaliou que o projeto corrige um “erro histórico” e traduz uma conquista dos povos indígenas.