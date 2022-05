Kajuru cumprimenta Pacheco por conter a tensão entre Executivo e Judiciário

O senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), parabenizou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por se ter empenhado pessoalmente para apaziguar os conflitos políticos entre o poder Executivo e o Judiciário. Em pronunciamento, nesta quarta-feira (4), ele ressaltou que a decisão foi importante para baixar a “temperatura política que, em alguns momentos, pareceu correr o risco de entrar em combustão”.

Kajuru ressaltou concordar com a atitude de Pacheco, que, oportunamente, disse esperar um alinhamento entre as instituições, por acreditar sempre que apenas pelo diálogo é possível buscar caminhos para que todas as instituições republicanas se obriguem a trilhar a via reconhecida pela democracia e o estado de direito.

Para o senador, o diálogo não significa nem comporta abrir mão de algo tão duramente conquistado, como direitos básicos adquiridos com luta, principalmente após um longo período de ditadura militar, e que são de interesse absoluto e inquestionável da maioria dos brasileiros, além de, por consequência, favorecerem a estabilidade do País.

— Saúdo o fato de o senador Rodrigo Pacheco, na semana passada, ter utilizado as redes sociais para declarar enfaticamente que as instituições e a sociedade podem ter convicção a respeito da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas, confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em oferecer toda a transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado — afirmou.