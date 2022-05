Pacheco reforça importância do diálogo em encontro com presidente do STM

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Luis Carlos Gomes Mattos - Pedro Gontijo/Senado Federal

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na manhã desta quarta-feira (4), em sua residência oficial, o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Luis Carlos Gomes Mattos.

Após tratarem de pautas de interesse do STM, Pacheco reforçou a Mattos a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de Direito — o que, segundo o presidente do Senado, são condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico.

“E esse alinhamento, necessário para o processo de pacificação social, só é possível por meio do diálogo”, reiterou Pacheco no Twitter.