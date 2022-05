Sancionada lei que institui Dia do Profissional de Logística

Após aprovação pelo Congresso Nacional, foi sancionada nesta terça-feira (4) a Lei 14.329, que institui 6 de junho como o Dia Nacional do Profissional de Logística. A norma teve origem no PLC 35/2017, votado no Senado em 30 de março, e está publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (4).

Apresentado pelo ex-deputado Julio Lopes, o projeto que criou a nova lei recebeu parecer favorável da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) e foi acatado na íntegra pelos demais parlamentares. A senadora ponderou que a atividade de logística é imprescindível para o bom funcionamento das grandes organizações:

“São trabalhadores com perfil flexível, dispostos a encarar jornadas em horários não convencionais, necessárias para lidar com a operação de centros de distribuição, fábricas, portos, aeroportos e varejo”, ressaltou.

Segundo a Associação Brasileira de Logística (Abralog), 6 de junho é uma referência ao Dia D, a data do desembarque aliado na Normandia, França, durante a 2ª Guerra Mundial. A operação, que marcou o início da derrota dos nazistas, é considerada um dos maiores e mais importantes movimentos logísticos da história.

Embora existam cursos de graduação específicos para a atuação com logística, a área reúne profissionais de diversas formações. Os profissionais são responsáveis por tarefas como administração de materiais e recursos, melhoria do uso dos espaços físicos, busca da eficiência de processos de trabalho, controle de estoque e armazenagem e movimentação interna de insumos.