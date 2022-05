Comissão de Viação e Transportes elege presidente nesta quarta

A Câmara dos Deputados instala nesta quarta-feira (4) a Comissão de Viação e Transportes. Após a instalação, marcada para as 10 horas, no plenário 11, serão eleitos o presidente e os três vices do colegiado.

Na semana passada, outras 22 comissões já elegeram seus presidentes.

A distribuição das presidências das comissões é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara (2018) e no princípio da proporcionalidade partidária (quanto maior o número de deputados de determinado partido ou bloco partidário, mais comissões esse partido ou bloco tem o direito de presidir).

No caso da Comissão de Viação e Transportes, a presidência cabe a um deputado do MDB.