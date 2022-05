Câmara aprova emendas do Senado a projeto sobre medidas protetivas a crianças vítimas de violência

Deputados em sessão do Plenário - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou emendas do Senado ao Projeto de Lei 1360/21, das deputadas Alê Silva (PSL-MG) e Carla Zambelli (PSL-SP), que estabelece medidas protetivas específicas para crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar e considera crime hediondo o assassinato de crianças menores de 14 anos. Em seguida a sessão foi encerrada.

A deputada Carmen Zanotto apresentou parecer favorável a 11 das 16 emendas.

Pelo texto da Câmara, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é tomada como referência para a adoção de medidas protetivas, procedimentos policiais e legais e de assistência médica e social.

A exemplo do que ocorre no âmbito da violência contra a mulher, aos crimes desse tipo praticados contra crianc?as e adolescentes, independentemente da pena prevista, na?o poderão ser aplicadas as normas da lei dos juizados especiais. Proíbe-se, assim a conversão da pena em cesta básica ou em multa de forma isolada.