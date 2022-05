Governo prevê concessão ampliada da BR-040 no início de 2023

O governo federal prevê novo leilão de concessão da BR-040, entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no primeiro semestre do próximo ano. O projeto inclui novos trechos e a conclusão de obras na subida da Serra de Petrópolis, que hoje é um dos trechos mais perigosos da rodovia.

Os detalhes foram apresentados nesta terça-feira (3) durante audiência da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha a reconstrução de Petrópolis após as enchentes que deixaram 234 mortos entre fevereiro e março deste ano.

Representante do Ministério de Infraestrutura, o coordenador do Departamento de Transportes Rodoviários, Anderson Santos Bellas, explicou que a concessão também vai incluir trecho da BR-495, conhecida como “Estrada das Hortênsias”, entre Teresópolis e Itaipava, distrito de Petrópolis. Além disso, a atual concessão da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora será estendida até a capital mineira.

“É uma extensão total de 472 quilômetros. Está sendo previsto um investimento próximo de R$ 7,15 bilhões, que seriam os investimentos adicionais da rodovia, e de R$ 5,39 bilhões em operação, que seriam os gastos necessários para manter o funcionamento no prazo de concessão”, disse. “A gente vai entrar agora em fase de audiência pública, em que as comunidades locais vão poder contribuir com o projeto. Logo, logo estará no TCU, e a gente espera que o leilão ocorra no primeiro trimestre de 2023”, acrescentou.

Petrópolis

Anderson Bellas destacou que haverá atenção especial à subida da Serra de Petrópolis, um trecho com elevado número de acidentes na BR-040 devido à pista estreita, sem acostamento e com curvas muito acentuadas.

“A União tem uma dívida com essa região em relação à obra da subida da serra, uma obra que está paralisada e impacta demais na região de Petrópolis”, declarou. “No contrato, está prevista a execução de três faixas de rolamento por sentido e acostamento com três metros. Ao todo, serão executados serviços de terraplenagem, obras de contenção e adequação de curvas horizontais, além da conclusão de três novos túneis”, explicou.

Desde 1995, esse trecho da BR-040 está concedido à Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer). O contrato venceu no ano passado, mas a empresa permanece no controle da rodovia por decisão judicial. Bellas elogiou as ações da Concer durante a tragédia de Petrópolis, como isenção de pedágio, abertura de pontos de coleta de doações e disponibilização de guinchos para a desobstrução de ruas.

O debate na Câmara foi solicitado pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) para avaliar as ações do governo na reconstrução da “cidade imperial”. Ainda na reunião de hoje, representante da Defesa Civil do Rio de Janeiro afirmou que o acionamento de sirenes para informar a população sobre o risco de deslizamentos evitou que ocorresse uma tragédia ainda maior na Região Serrana neste ano.