Câmara dos Deputados avalia panorama do trabalho no Brasil; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (3) uma comissão geral para discutir as desigualdades e as perspectivas do mundo do trabalho no Brasil.

O debate foi solicitado pelo deputado Bohn Gass (PT-RS). Ele afirma que o Congresso precisa refletir sobre o cenário de desemprego, informalidade, aumento de ocorrências de acidentes no ambiente laboral e fechamento de micro e pequenas empresas, "que impacta em dezenas de milhares de postos de trabalho, bem como uma perda arrecadatória para o País."

Bohn Gass lembra que a organizações de trabalhadores costumam apresentar sua agenda de reivindicações no dia 1º de maio, dia internacional do trabalho. Segundo ele, "toda a simbologia dessa data, em um ano em que o quadro é desolador," exige que o tema do trabalho esteja no centro das atenções da Câmara.

O parlamentar afirma que os problemas brasileiros no mundo do trabalho são graves: 14,8 milhões de pessoas desocupadas; 10,1 milhões de brasileiros fora da força de trabalho potencial [aquelas pessoas que podiam estar trabalhando, mas não estão]; e 5,5 milhões de desalentados.

"No momento atual, o Brasil supera a metade da população economicamente ativa sem algum tipo de atividade econômica com proteção, um contingente populacional nas chamadas 'franjas' do mercado de trabalho, mas que se torna maioria do tecido social, fragilizado economicamente e sem capacidade de subsistência digna", afirma Bohn Gass.

O deputado critica ainda a interrupção das políticas de industrialização do País que, entre outras consequências, acarretou o fechamento de fábricas do setor automobilístico.