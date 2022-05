Irregularidades em repasses do FNDE são tema de audiência pública na Comissão de Educação

As suspeitas de favorecimento no repasse de verbas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) voltam a ser tema de audiência pública na Comissão de Educação (CE).

Na quinta-feira (5), às 9h30, mais três pessoas deverão ser ouvidas pelo colegiado. O primeiro convidado é o prefeito de Centro Novo (Maranhão), Junior Garimpeiro, citado nas denúncias sobre a influência de pastores no MEC e no FNDE. Segundo reportagem citada no requerimento de audiência, Junior Garimpeiro recebeu em Centro Novo os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, acusados de controlar o esquema de repasse de verbas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, teria citado a influência dos dois pastores na atenção especial dedicada ao Maranhão.

Também poderá ser ouvido Crezus Ralph Lavra Santos, apontado como participante da intermediação da transferência de recursos entre pastores e prefeitos. Por fim, a Comissão deverá ouvir Jorge Guilherme da Silva Souza, mencionado em oitiva na CE como aparente dono da empresa JG Consultoria e Assessoria — tida como gerenciadora da liberação de verbas federais.

A realização da audiência pública, que será interativa, atende a requerimentos do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).