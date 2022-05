Programa de aceleração de startuts do BRDE para 2022 será lançado no South Summit

Toda a efervescência que o South Summit Brasil irá provocar junto ao ecossistema de inovação e empreendedorismo ao longo da próxima semana, em Porto Alegre, será palco para o lançamento do BRDE Labs 2022. O programa de aceleração de startups do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) entra na sua terceira edição agora contemplando ao longo do segundo semestre projetos nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O BRDE Labs já totaliza 73 startups aceleradas em dois anos.

O lançamento ocorre no dia de abertura do South Summit, na quarta-feira (4/5), quando serão celebrados os contratos com as instituições responsáveis por conduzir o programa no RS (Feevale-Tech Parkpark) e no Paraná (PUC-Hotmilk). Santa Catarina ainda está em processo de estruturação do programa para a segunda metade do ano. O evento ocorre às 17h10min, no RS Innovation Stage, espaço da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

A partir do lançamento do BRDE Labs, o programa já passa a receber a inscrição de projetos interessados em integrar a trilha que passa pela seleção, fase de imersão e o último estágio, que é aceleração. As inscrições obedecerão calendário próprio de cada agência do banco. A iniciativa do BRDE tem como foco a gestão e a estruturação das empresas, de forma a alavancar recursos futuros ou parcerias que contribuam para o seu êxito operacional, oferecendo de forma gratuita capacitação e oportunidades para geração de negócios às startups. Informações estão disponíveis no site do banco (https://www.brdelabs.com.br/).

BRDE Labs no RS

A edição do programa em 2021 contou com 66 empresas inscritas no Rio Grande do Sul. Desse total, 14 foram selecionadas nas áreas de saúde, tecnologia da informação, agronegócio, IoT e Indústria 4.0 para participar do processo de aceleração no Feevale Techpark. No final do ano, em um evento no Instituto Caldeira, foram conhecidas as cinco startups vencedoras: AlterVision, Latos, Ziel Biosciences, Agidesk e StarLearning. O banco distribui R$ 100 mil em premiação às vencedoras.

South Summit

O BRDE é patrocinador oficial do South Summit Brasil, um dos principais encontros mundiais do ecossistema de inovação e empreendedorismo e que, pela primeira vez, acontecerá no país. Além do apoio direto ao evento, o banco estará presente com estande próprio e terá atividades específicas com a participação de parceiros nos projetos de apoio à inovação, aceleração de startups e formação de jovens para atender à demanda do mercado por desenvolvedores. O South Summit ocorre entre os dias 4 e 6 de maio, ocupando os armazéns do cais de Porto Alegre (RS), no Centro Histórico da capital gaúcha.

O banco tem como ponto estratégico disponibilizar produtos e serviços que contribuam para promover o ecossistema de inovação da Região Sul. Neste sentido, atua através de financiamentos, aporte de capital via Fundos de Investimento em Participações (FIP) e programas de aceleração de startups e, mais recentemente, como parceiro em projetos de formação profissional. Através do programa Mais Inovação é BRDE, a instituição acumula nos últimos oito anos perto de R$ 608 milhões em crédito para empresas e cooperativas incorporam modelos inovadores e baseados em novas tecnologias nas suas atividades.