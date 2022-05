CI debate impacto da MP do Voo Simples sobre consumidores e setor aéreo

O debate na Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado foi sugerido por Carlos Viana - Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado promove audiência pública na próxima quinta-feira (5) sobre uma medida provisória que muda regras da aviação civil: a MP 1.089/2021. O debate, marcado para as 10h, foi sugerido pelo senador Carlos Viana (PL-MG) por meio de um requerimento (REQ 15/2022-CI).

A MP 1.089/2021 foi editada no final do ano passado. O texto promove alterações no Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565, de 1986) e em outras normas que disciplinam o transporte aéreo. Segundo o Poder Executivo, o objetivo é simplificar e atualizar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para aumentar a eficiência e fomentar o desenvolvimento da aviação civil.

Aprovada pela Câmara dos Deputados em abril, essa medida provisória, conhecida como Voo Simples, tranca a pauta do Senado — ela perde a validade no dia 1º de junho. Para Carlos Viana, é preciso avaliar o impacto da matéria para o setor aéreo, os consumidores e a sociedade brasileira.

“O setor de transporte aéreo foi fortemente impactado pela pandemia de covid-19. No momento em que se preparava para uma recuperação das atividades, novos desafios foram trazidos pelos custos elevados dos combustíveis, que são forte componente dos custos da aviação”, argumenta o senador.

Foram convidados para a audiência pública representantes dos seguintes órgãos e entidades: