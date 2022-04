Grupo que analisa proposta de semipresidencialismo tem audiência na quarta-feira

Deputado Samuel Moreira, coordenador do grupo de trabalho - (Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados)

O grupo de trabalho que discute temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista realiza audiência pública na quarta-feira (4) para debater o andamento dos trabalhos com o conselho consultivo do GT, formado pelo ex-presidente Michel Temer e pelos ex-ministros do STF Ellen Gracie e Nelson Jobim (coordenador), entre outros.

O encontro será no plenário 6, às 14 horas.

O grupo de trabalho foi criado em março deste ano pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para debater o semipresidencialismo – sistema de governo no qual o presidente da República compartilha o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional.

O grupo é coordenado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) e tem 120 dias para concluir os trabalhos, contados a partir de sua criação. Além de Moreira, outros nove deputados integram o colegiado.