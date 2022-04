Processo eleitoral brasileiro é uma referência, afirma Arthur Lira

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nesta quinta-feira (28) o processo eleitoral brasileiro e afirmou que quem pensa diferente disso questiona a legitimidade das eleições em todas as esfera de poder.

“O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos, em todas as esferas. Vamos seguir – sem tensionamentos – para as eleições livres e transparentes”, afirmou Lira em suas redes sociais.

Mais cedo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, também defendeu a eficiência da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas. "Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia”, destacou Pacheco em rede social.

Apuração paralela

O presidente Jair Bolsonaro disse na quarta-feira (27) que as Forças Armadas sugeriram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que militares façam uma contagem paralela dos votos nas eleições. Durante evento político no Palácio do Planalto com deputados governistas, Bolsonaro defendeu que as Forças Armadas tenham um computador paralelo para receber os votos para que os militares façam uma apuração própria.