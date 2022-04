Projeto torna obrigatória consulta à PRF em caso de transferência de rodovias da União

O Projeto de Lei 831/22 altera o Sistema Nacional de Viação (SNV) para tornar obrigatória a manifestação prévia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em caso de transferência de rodovias da União para estados, municípios e Distrito Federal. O texto, que altera a Lei 12.379/11, tramita na Câmara dos Deputados.

O objetivo é permitir que a PRF se manifeste sobre a importância do trecho para a segurança nacional. “A avaliação da doação vem sendo feita sem a manifestação dos órgãos competentes para tratar do assunto, o que pode prejudicar o patrulhamento e pleno funcionamento dos planos e protocolos de segurança vigentes nos trechos doados”, destaca o deputado Nicoletti (União-RR), autor do projeto.

“Propomos que a PRF seja consultada quando da doação de trechos potencialmente integrantes da Rede de Integração Nacional, que são ‘ligações indispensáveis à segurança nacional’ e, portanto, não passíveis de doação”, conclui.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

