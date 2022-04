Professora Rosa Neide é eleita presidente da Comissão de Cultura

A deputada Professora Rosa Neide (PT-MT) foi eleita nesta quarta-feira (27) presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Ela substitui a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA).

“O que a gente tem que fazer na Comissão de Cultura é defender o patrimônio cultural brasileiro, defender o legado do nosso povo, aquilo que a gente conseguiu agregar de forma material e imaterial ao longo da existência dos povos que habitam este País”, disse a deputada recém-eleita.

No entanto, segundo Rosa Neide, a proximidade das eleições e momento por que passa o País tornam a defesa da cultura brasileira um desafio. “Eu espero que as pessoas que optaram por estar nesta comissão respeitem o conceito de cultura”, disse.

A nova presidente comentou conquistas recentes do setor cultural, como a aprovação das leis Aldir Blanc 1 e 2, mas lamentou o veto integral do presidente Jair Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo. “O veto do presidente da República é uma demonstração clara, um divisor de águas: quem se preocupa com cultura e quem não se preocupa”, criticou.

Perfil

Pedagoga e mestra em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, Professora Rosa Neide está no primeiro mandato como deputada federal. Antes, além de vereadora e secretária municipal em Diamantino (MT), atuou na área de educação como professora nos ensinos básico e superior.

Na Câmara dos Deputados, já foi titular das comissões de Educação; de Defesa dos Direitos da Mulher; e do Novo Fundeb (PEC15/15). É também coordenadora da comissão externa sobre Queimadas em Biomas Brasileiros.

O que faz a comissão

A Comissão de Cultura da Câmara analisa proposições relacionadas ao patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico; sobre o direito de imprensa e de expressão da atividade intelectual, artística, científica; e sobre espetáculos públicos, datas comemorativas e homenagens cívicas; entre outros assuntos.