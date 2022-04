Delegado Pablo é eleito presidente da Comissão do Esporte

Delegado Pablo: ao se investir no esporte, economiza-se em segurança pública - (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O deputado Delegado Pablo (União-AM) foi eleito, por unanimidade (13 votos), presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (27). Ele substituirá o deputado Felipe Carreras (PSB-PE) no cargo.

Os demais ocupantes da Mesa da comissão (1º, 2º e 3º vices) também pertencem ao União e serão eleitos em outra reunião.

Delegado Pablo quer que a comissão torne-se mais relevante no objetivo de informar e conscientizar a população sobre o papel do esporte como ferramenta transformadora, capaz de formar cidadãos éticos. "A cada real investido em esporte, a gente economiza na segurança pública e na saúde. A gente fortalece a educação, a inclusão social", disse.

O novo presidente pediu que os demais integrantes do colegiado encarem este ano como uma "prova de 100 metros rasos", com trabalhos e resultados ágeis.

Biografia

Nascido em Manaus (AM), Delegado Pablo é policial federal e tem 45 anos de idade. Diretor Regional da Associação dos Delegados de Polícia Federal, ele foi responsável pela criação do Simpósio Nacional de Combate à Corrupção, que conta com a participação da sociedade civil.

O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, onde já integrou como membro titular as comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia; de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Constituição e Justiça e de Cidadania; de Fiscalização Financeira e Controle (foi 2º vice-presidente do colegiado em 2021); e a própria Comissão do Esporte.

O deputado elegeu-se, em 2018, pelo PSL. Em 2022, filiou-se ao União, seu partido atual.

Atribuições da comissão

Cabe à Comissão do Esporte debater e votar propostas relacionadas a: sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano nacional de educação física e desportiva; normas gerais sobre desporto; e justiça desportiva, entre outros temas.