Deputado Milton Coelho é eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia

O deputado Milton Coelho (PSB-PE) foi eleito por unanimidade, com 24 votos, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara. Ele substitui o deputado Aliel Machado (PV-PR) no cargo. O deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) foi eleito 1º vice-presidente da comissão.

Perfil

Milton Coelho exerce seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Natural de Codó (MA), é advogado formado pela UFPE e auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE). Filiado ao PSB desde 2003, foi vice-prefeito do Recife (2009-2012).

Foi secretário de Governo durante a gestão de Eduardo Campos (2012- 2014) em Pernambuco e secretário de Administração do estado no governo Paulo Câmara (2015-2018). Na gestão de Miguel Arraes no estado, foi diretor das secretarias de Governo e Fazenda e da Companhia Pernambucana de Saneamento (1995-1998).

No governo Lula, foi secretário nacional de Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi presidente regional do PSB no Pernambuco por 17 anos e coordenador da campanha de Eduardo Campos à Presidência da República (2014).

Na Câmara, foi vice-líder do PSB (2021-2022) e 2º vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia (2021). Integra a Frente Parlamentar em Defesa das Energias Renováveis.

Atribuições da comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia debate e vota os seguintes temas:

– desenvolvimento científico e tecnológico; política nacional de ciência e tecnologia e organização institucional do setor; acordos de cooperação com outros países e organismos internacionais;

– sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional;

– os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa;

– a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão;

– assuntos relativos a comunicações, telecomunicações, informática, telemática e robótica em geral;

– indústrias de computação e seus aspectos estratégicos;

– serviços postais, telegráficos, telefônicos, de telex, de radiodifusão e de transmissão de dados;

– outorga e renovação da exploração de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

– política nacional de informática e automação e de telecomunicações;

– regime jurídico das telecomunicações e informática.