Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural elege Giacobo como presidente

O deputado Giacobo (PL-PR) foi eleito nesta quarta-feira (27), com 31 votos favoráveis, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O mandato é de um ano. A escolha dos nomes para as três vice-presidências foi adiada.

Giacobo, 51 anos, está no quinto mandato consecutivo como deputado federal, tendo presidido a Comissão de Agricultura em 2013. Na legislatura passada, foi vice-presidente da Câmara (2015-17) e 1º Secretário da Mesa Diretora (2017-19).

“Aqui, todos defendemos algo muito importante, que é o agronegócio do homem e da mulher com mãos calejadas, que tem sustentado a economia do País”, disse Giacobo logo após ser empossado. “Todos terão vez, e tudo o que pudermos fazer dentro do bom debate será realizado”, continuou o presidente da comissão.

A Comissão de Agricultura debate e vota temas relacionados à política agrícola e aos atinentes à agricultura e à pesca, bem como aqueles relativos às questões fundiárias e de reforma agrária e, ainda, sobre justiça agrária e direito agrário.