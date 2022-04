Deputado Covatti Filho presidirá a Comissão de Meio Ambiente

O deputado Covatti Filho (PP-RS) foi eleito, nesta quarta-feira (27), presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados para um mandato de um ano.

Covatti recebeu 14 votos e houve dois em branco. Como vice-presidentes foram eleitos os deputados Júlio Delgado (1º) e Neri Geller (2º). A 3ª vice-presidência será eleita em outra ocasião.

Em breve pronunciamento, o novo presidente agradeceu os votos recebidos e disse que a sua gestão será marcada pelo diálogo. “Obviamente vamos ter alguns embates, mas essa presidência sempre vai ser pela construção”, disse Covatti.

Perfil

Covatti Filho, 34 anos, está no seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. Natural de Frederico Westphalen (RS), ele já ocupou diversos cargos na Casa, como a presidência da Comissão de Finanças e Tributação (2017-2018) e uma das vice-presidências da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Além disso, foi secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do estado do Rio Grande do Sul (2019-2021).

Ligado aos temas rurais, Covatti Filho é autor do Projeto de Lei 10499/18, que moderniza as regras para a concessão de crédito rural, em tramitação na Câmara. Também é autor da proposta que permite aos bancos privados operarem com equalização de juros no crédito rural (PL 7740/17).

Atribuições

Criada em 2004, a Comissão de Meio Ambiente debate e analisa propostas sobre política ambiental, direito ambiental, recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo e desenvolvimento sustentável.