Aberto o prazo de indicações para o Prêmio Darcy Ribeiro 2022

A Câmara dos Deputados inicia nesta segunda-feira (25) o prazo para indicações ao Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2022. Instituído pela Resolução 30/1998, e regulamentado pelo Ato da Mesa 31/2000, o prêmio é anualmente concedido pela Comissão de Educação e pela Mesa Diretora a três pessoas e/ou entidades cujos trabalhos ou ações merecem especial destaque na defesa e promoção da educação no Brasil.

A indicação dos concorrentes pode ser feita por qualquer membro do Congresso Nacional até 30 de maio. A apresentação deve ser em forma de relato sintetizado da ação educativa desenvolvida, devidamente fundamentado, com dados qualificativos e informações comprobatórias de adequação do indicado à respectiva premiação.

A Comissão de Educação se reunirá em 13 de julho para a escolha dos três agraciados com o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação.

A sessão solene para entrega do prêmio será realizada em 22 de novembro, data em que a Comissão de Educação e a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados concederão aos agraciados diplomas de menção honrosa e medalhas.