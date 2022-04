Congresso recebe iluminação verde para celebrar memória de vítimas de acidentes de trabalho

O prédio do Congresso Nacional estará iluminado de verde de hoje (25) até sexta-feira (29) em celebração ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data foi instituída no Brasil pela Lei 11.121/05 e tem como objetivo provocar na sociedade uma reflexão sobre segurança e saúde do trabalhador.

A iluminação especial foi sugerida pelos deputados Vicentinho (PT-SP) e Dr. Zacharias Calil (União-GO).

Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho, a cada 49 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. Desde 196, a implantação do Sistema de Informação sobre Mortalidade e o acréscimo do campo “acidente de trabalho” nas declarações de óbito ajudaram a reduzir as subnotificações no País.