Sancionada lei que institui julho como Mês Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço

Entrou em vigor a Lei 14.328/22, que institui julho como Mês Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Originada no Projeto de Lei 400/19, a lei foi publicada nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial da União.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), os dados referentes ao diagnóstico de cânceres de cabeça e pescoço, com exceção da tireoide, são alarmantes no Brasil. Em média, 76% dos casos só são diagnosticados em estágio avançado, o que dificulta o tratamento, além de elevar a taxa de mortalidade.

Em 2019, segundo dados do Inca, foram mais de 20 mil mortes por câncer de cabeça e pescoço.