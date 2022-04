Câmara premia vencedores do concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha na quarta

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (27), às 17 horas, a cerimônia de premiação da 8ª edição do concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha. O evento ocorrerá no plenário 8, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube e pelo portal e-Democracia.

Promovido em parceira com o Banco Mundial e o Facebook, o concurso visa incentivar o debate sobre a violência contra a mulher entre jovens de diferentes comunidades e grupos sociais.

A edição deste ano teve como tema central “15 anos da Lei Maria da Penha: como a educação pode ajudar a prevenir violências contra as mulheres?”, em alusão ao 15º aniversário da Lei 11.340/06 e à Lei 14.164/21, que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher.

Participaram estudantes de ensino médio de todo o Brasil, de escolas públicas e privadas, com idades entre 14 e 18 anos. Os cinco vencedores, um de cada região, passaram por uma comissão especial, que fez a seleção dos melhores trabalhos, e por votação popular pela internet.

Os escolhidos receberão um kit de equipamentos de produção de conteúdo, incluindo produtos tecnológicos, e um troféu e diploma de menção honrosa para o(a) aluno(a) premiado(a) e para cada professor(a) orientador(a).

Confira os vencedores (clique nos links para assistir aos vídeos):

Região Norte

- Ágata Janaína de Queiroz Lobato (AM)

Região Nordeste

- Andressa Rodrigues Maciel Pereira (MA)

Região Centro-Oeste

- Fernanda Freitas Santos (GO)

Região Sul

- Guilherme Neves de Carvalho (PR)

Região Sudeste

- Giovana Zanôni Benatti (SP)

