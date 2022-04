Grupo de trabalho debate sistemas de governo e semipresidencialismo com estudiosos

O grupo de trabalho que discute os temas relacionados ao sistema de governo semipresidencialista realiza audiência pública na quarta-feira (27), com a presença de estudiosos da Ciência Política e de sistemas de governo.

O debate será no plenário 7, às 14 horas, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

Confirmaram participação na audiência a pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Lara Mesquita; o professor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Nelson Juliano Cardoso Matos; e a investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Marina Costa Lobo.

O grupo de trabalho é coordenado pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). O colegiado, formado por dez deputados, tem 120 dias para concluir seus trabalhos, prazo que acaba em julho e pode ser prorrogado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).