Câmara aprova acordo de serviços aéreos com a Jamaica

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 604/17, que ratifica o acordo sobre serviços aéreos com a Jamaica. A proposta segue para votação do Senado.

A expectativa é que o acordo leve a uma redução no preço de passagens aéreas para Jamaica, que poderia ganhar voos de companhias brasileiras. O governo afirma que o acordo pode melhorar as relações bilaterais no comércio, turismo e cooperação.

Pelo acordo, as empresas aéreas terão o direito de fixar sua própria política de oferta de serviços, com base em considerações de mercado. A frequência, os destinos e a capacidade dos voos serão estabelecidas pelas próprias prestadoras. Na mesma linha, os preços dos serviços devem ser determinados pelos transportadores, em regime de concorrência pelo mercado.

O acordo também prevê procedimentos de compartilhamento de código e de arrendamento de aeronaves, com medidas de segurança para garantir o padrão das aeronaves e das tripulações que atuem em substituição.