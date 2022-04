Deputados discutem projeto que institui Mês da Conscientização da Doença de Parkinson; acompanhe

O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) abriu há pouco a Ordem do Dia do Plenário com 324 deputados presentes. Entre as 13 propostas na pauta estão as medidas provisórias 1076/21, que concede benefício extraordinário às famílias inscritas no programa de renda Auxílio Brasil, e 1089/21, que acaba com a diferença entre serviços aéreos públicos e privados e muda as taxas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Neste momento, os deputados discutem o Projeto de Lei 2730/20, do deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP), que institui o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson, que é simbolizada mundialmente pela tulipa vermelha.

