Deputados analisam projeto que autoriza compartilhamento de dados do Censo Escolar; acompanhe

Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados - (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 454/22, que autoriza o poder público a compartilhar e a tornar públicos dados e microdados obtidos por meio do Censo Escolar e dos exames de avaliação dos estudantes.

Inicialmente, o projeto original, dos deputados Tiago Mitraud (Novo-MG) e Adriana Ventura (Novo-SP), citava o compartilhamento apenas de dados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas o substitutivo do deputado Felipe Rigoni (União-ES) inclui todos os exames aplicados aos alunos e os sistemas de avaliação.

Assim, os dados coletados no Censo Escolar previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que poderão ser compartilhados incluem a educação básica, a educação de jovens e adultos, o ensino médio, o ensino superior e outros exames ou sistemas de avaliação realizados.

Assista ao vivo

Mais informações em instantes