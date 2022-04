Congresso se ilumina de azul em apoio a campanha de conscientização sobre a insuficiência adrenal

O prédio do Congresso Nacional fica iluminado na cor azul neste sábado (23) em apoio a campanha de conscientização sobre a insuficiência adrenal, a pedido da deputada Marina Santos (Republicanos-PI).

A doença é caracterizada pela deficiência na produção hormonal das glândulas adrenais. O objetivo é estimular a informação sobre a patologia e permitir o diagnóstico precoce.

A insuficiência adrenal pode ser provocada por doenças autoimunes ou infecciosas (como a tuberculose adrenal). Entre as causas secundárias, estão tumores e doenças associadas a alterações no hipotálamo ou na hipófise.

Sintomas clínicos

Os sintomas são variáveis e, por isso, o diagnóstico precoce é difícil; mas, normalmente estão associados à falta de glicocorticoide e de mineralocorticoide, que podem ser detectados em exames laboratoriais.

O paciente pode apresentar cansaço fácil, perda de peso, hipotensão, hipoglicemia, presença de valores plasmáticos baixos de sódio e avidez por alimentos salgados. E, com mais frequência nas mulheres, diminuição do interesse sexual e aumento de pelos no corpo.

Tratamento

O tratamento consiste na reposição dos hormônios de forma continuada e uso preventivo de corticoides nos pacientes expostos a situações de stress.