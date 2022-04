Câmara recebe indicações para o Prêmio Amélia Império Hamburger

A Câmara abriu ontem prazo para os deputados indicarem cientistas para concorrer à primeira edição do "Prêmio Mulheres na Ciência Amélia Império Hamburger". Criado pela Resolução 24/21, o prêmio será concedido a três cientistas que tenham se destacado por suas contribuições para a pesquisa científica nas áreas de ciências exatas, ciências naturais e ciências humanas.

A premiação, que consiste na concessão de diploma de menção honrosa, é o reconhecimento da excelência da participação feminina na solução dos grandes desafios da humanidade e um estímulo à capacitação de mais mulheres cientistas.

Cada deputado pode indicar uma pessoa até o dia 29 de abril por meio de formulário eletrônico.

Não podem ser indicados parlamentares no exercício do mandato ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, servidoras públicas lotadas no Congresso e pessoas físicas enquadradas no que estabelece a Lei da Ficha Limpa, a Lei da Responsabilidade Fiscal ou a Lei de Improbidade Administrativa.

Escolha das agraciadas

As agraciadas serão escolhidas no dia 1º de junho pelo conselho deliberativo formado pela segunda-secretária, deputada Marília Arraes (PT-PE); pelo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher; pelo presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e por um representante de cada partido político com assento na Câmara dos Deputados, indicado pelo respectivo líder.

Serão premiadas as três indicadas mais votadas pelos conselheiros, em votação direta e secreta.

Entrega do prêmio

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada no dia 6 de julho, às 10 horas, no Salão Nobre.

Homenagem

O nome dado ao prêmio é uma homenagem a Amélia Império Hamburger (1932-2011), física, professora, pesquisadora e divulgadora científica brasileira. Graduada pela então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Amélia concluiu em 1960 o mestrado na Universidade de Pittsburgh (EUA) e foi coautora de artigo científico publicado no primeiro número da revista Physical Review Letters, de 1958. Além de outras conquistas, participou da criação da Sociedade Brasileira de Física.

A criação do prêmio foi sugerida pela deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), por meio do Projeto de Resolução 9/21, aprovado pela Câmara no ano passado.