Presidente da Câmara, Arthur Lira (C), na sessão do Plenário - (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (18) o regime de urgência para o Projeto de Lei 7082/17, do Senado, que regulamenta a pesquisa clínica com seres humanos, instituindo o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos.

A proposta poderá ser votada nas próximas sessões do Plenário.

