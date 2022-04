Parques de SP promovem hoje vacinação contra a covid-19

Neste domingo de Páscoa, a vacinação contra a covid-19 acontece em parques da cidade de São Paulo e dois locais na Avenida Paulista.

Seis parques da capital estarão abertos para a aplicação de primeira e segunda dose ou doses adicionais: Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Villa-Lobos, da Independência e da Juventude. Esses postos vão funcionar até as 17h de hoje (17). Já na Avenida Paulista, a imunização acontecerá em uma tenda instalada na altura do número 52 e em uma farmácia parceira, que fica no número 995 da avenida. Elas vão funcionar até as 16h.

Com exceção da farmácia da Avenida Paulista 995, todos os demais locais estarão aplicando também a vacina da gripe para idosos acima de 60 anos e trabalhadores da área de saúde.

Mais informações sobre a vacinação na cidade de São Paulo podem ser obtidas nosite Vacina Sampa .