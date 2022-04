Capital paulista mantém vacinação no final de semana

A capital paulista está disponibilizando aplicação de vacinas neste final de semana. Neste sábado (16), as AMAs/UBSs Integradas estão disponibilizando, até as 19 horas, vacinas contra covid-19, gripe, sarampo e poliomielite. Os locais de aplicação podem ser encontrados no portal Busca Saúde , da prefeitura.

Poderão se vacinar contra a covid-19 crianças de 5 a 11 anos de idade, adolescentes e adultos. Os postos aplicarão a primeira dose (D1), a segunda (D2) e doses adicionais de reforço (DAs).

Contra o vírus influenza, causador da gripe, a vacina está disponível para idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde.

Contra o sarampo podem tomar a vacina crianças de seis meses e menores de cinco anos, profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960. Para poliomielite estão aptas as crianças menores de cinco anos, sem histórico vacinal ou com esquema vacinal incompleto. Isso vale também para viajantes, imigrantes e refugiados de países endêmicos ou em surto.

Amanhã (17), domingo de Páscoa, a população poderá se vacinar contra a covid-19 e a gripe na tenda montada na avenida Paulista (nº 52), das 8h às 16h, e nos postos montados nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, Vila Lobos, da Independência, e da Juventude, das 8h às 17h.