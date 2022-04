Atividades físicas melhoram qualidade de vida de idosos

Já vai longe o tempo em que os idosos ficavam em casa na cadeira de balanço ou passavam o dia inteiro jogando dominó na praça. Hoje em dia, quem já tem mais de 60 anos mantém uma vida ativa com trabalho, exercícios e muita disposição.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Este é o caso da aposentada Amélia Grave, 70 anos, que aproveita o tempo livre para fazer exercícios na Casa de Convivência, um projeto da prefeitura do Rio voltado para idosos. Além da ginástica, Amélia também faz aula de dança e estuda inglês. “Todo o dia eu venho para cá e faço atividades. O importante é manter a cabeça ocupada. Estou muito feliz e não preciso de mais nada.”

Já Haroldo Ribeiro, 75 anos, também aposentado, conta que, até pouco tempo, convivia com dores e dificuldades para se movimentar. Tudo mudou depois que ele começou a fazer alongamento e pilates. “Eu praticamente não conseguia levantar o meu braço e agora consigo fazer todos os movimentos sem sentir dor.”

A professora de educação física Rafaela Campos diz que histórias como estas são um exemplo de que os exercícios melhoram a qualidade de vida. “Todos os dias eles me relatam que estão se sentindo melhor. Alguns não conseguiam estender uma roupa no varal e outros tinham pouco equilíbrio. Os exercícios modificaram esta realidade e os idosos ganharam mais força, coordenação motora e postura”.

Alto rendimento

Se para alguns o exercício serve para melhorar a qualidade de vida, para outros, é o caminho para conquistar medalhas. É o caso de José Luiz, 77 anos. Todos os dias, ele acorda às 4 horas da manhã para treinar. Uma rotina que começou aos 14 anos e que é mantida até hoje.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

José foi atleta profissional e, durante 20 anos, participou da seleção brasileira de atletismo. A aposentadoria não representou o fim do sonho de representar o país por meio do esporte, e ele passou a competir pela equipe Master. As últimas conquistas foram uma medalha de ouro e uma de prata no Mundial Master de Los Angeles em 2019.

“As medalhas são uma consequência. O importante é se exercitar para reforçar a musculatura e melhorar a imunidade. Quem se exercita evita uma série de doenças.”

Caminho para longevidade Quem ainda está longe da terceira idade também se preocupa com um envelhecimento saudável. A gerente de projetos Fernanda Alvarez, 42 anos, leva uma rotina que une trabalho com exercícios físicos e alimentação regrada. Uma combinação de ouro para quem quer garantir muitos anos de vida. Fernanda mantém a forma física com os treinos de ciclismo. Já a alimentação é repleta de frutas, água de coco, pão integral e alimentos com pouca gordura. Antes de comer, tudo o que vai para o prato é pesado, para evitar exageros. Fernanda diz que repete esta rotina desde a adolescência e que a preocupação aumentou ao longo do tempo. Foto: Reprodução/Agência Brasil

“Eu diria que depois dos 40 anos é que você começa a pensar mais seriamente no equilíbrio e tem a consciência de que a alimentação saudável vai fazer uma grande diferença na sua vida”. O nutrólogo Márcio Velasques diz que Fernanda está no caminho certo e dá outras dicas. “As pessoas devem evitar derivados de farinha de trigo e o açúcar e ao mesmo tempo aumentar a ingestão de fibras e proteínas, principalmente carne branca. Já os alimentos processados devem ser deixados de lado”.