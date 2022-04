Comissão promove audiência pública sobre combate ao câncer

A Comissão Especial destinada a acompanhar as ações de combate ao câncer no Brasil promove audiência pública na terça-feira (19) para debater sobre os avanços e ações do Plano de Expansão da Radioterapia no SUS.

Foram convidados para o evento representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Grupo Oncoclínicas, da fabricante de tratamentos de radiação oncológica Varian Medical Systems e da ONG Instituto Oncoguia.

O debate foi sugerido pelas deputadas Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Tereza Nelma (PSD-AL). Elas explicam que o Plano de Expansão da Radioterapia no SUS tem por objetivo reduzir os vazios assistenciais e atender as demandas regionais de assistência oncológica e as demandas tecnológicas do SUS.

A audiência pública está marcada para as 14 horas no plenário 7.