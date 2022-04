Iluminação especial do Congresso integra ações pelo Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson

O Congresso será iluminado de vermelho e verde nesta terça-feira (12), a partir das 18 horas, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, comemorado em 11 de abril. O objetivo da data é estimular a informação sobre a doença, especialmente em relação ao tratamento e às dificuldades enfrentadas pelos pacientes.

A enfermidade, descoberta há 201 anos, já é considerada a segunda doença neurodegenerativa progressiva mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer. O Parkinson é crônico e progressivo, afetando funções primordiais do corpo, como os movimentos e equilíbrio, e causa lentidão na mobilidade, tremores, diminuição dos reflexos, além de efeitos como depressão e alteração do sono, entre outros. As causas exatas da doença de Parkinson ainda não são conhecidas pela medicina.

O diagnóstico é feito por meio de uma análise do histórico do paciente e uma avaliação neurológica que observa sinais como lentidão e redução dos movimentos, rigidez nos membros, tremores e problemas de postura.

A doença é tratável com medicações e implante de eletrodo ou gerador de impulsos, em casos mais graves. Os medicamentos repõem parcialmente a dopamina (que é a substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas) e, desse modo, melhoram os sintomas da doença. Tanto os remédios para a doença, quanto as cirurgias de implante estão disponíveis no SUS.

A iluminação especial em homenagem à data foi solicitada pelo deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP).