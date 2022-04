Sindicatos entregam a deputados agenda de projetos para emprego e renda

Representantes de centrais sindicais entregaram nesta terça-feira (12) a deputados da oposição agenda legislativa que inclui 22 projetos em tramitação na Câmara e 13 no Senado. Os sindicalistas destacam propostas para promover o trabalho e a renda, como a política do salário mínimo (MP 1091/21) e o Auxílio Brasil (MP 1076/21).

As centrais também estão preocupadas com a garantia de direitos aos trabalhadores em regime de teletrabalho (PL 35/12) ou de aplicativos e plataformas (PLs 3748/20, 3754/20 e 3055/21), que ganharam dimensão durante a pandemia do novo coronavírus.

O líder do PT, Reginaldo Lopes (PT-MG), defendeu uma política de valorização do salário mínimo para promover a retomada da economia em um cenário de inflação. "O País precisa proteger os trabalhadores. A inflação deste mês de março é a maior dos últimos 30 anos e está comendo todo o poder de compra do povo que tem menor renda. Aqueles que vivem da especulação estão protegidos", afirmou.

O deputado Alencar Santana (PT-SP) acusou o governo de retirar direitos dos trabalhadores. "Este governo em nenhum momento se preocupou com o emprego, não tem nenhuma pauta de desenvolvimento e inclusão. Falar em direitos virou palavrão", criticou.

Já a deputada Professora Rosa Neide (PT-MT) chamou a atenção para as propostas que devem beneficiar mulheres, como o projeto que promove a igualdade salarial (PL 1558/21). "Fico muito feliz que as centrais defendam esta agenda", elogiou.

Agenda

A Agenda Legislativa das Centrais Sindicais foi elaborada em conjunto pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), Intersindical Central da Classe Trabalhadora, Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas), Intersindical Instrumento de Luta e Pública Central do Servidor.

Na agenda, os sindicalistas acompanham projetos que podem beneficiar ou prejudicar os trabalhadores. A lista inclui as propostas da reforma tributária, sobre a reforma do Estado e privatizações, o meio ambiente e a democracia.

Confira a relação a seguir:

Trabalho e Renda

MP 1076/21 - Auxílio Brasil

MP 1091/21 - Salário Mínimo

MP 1099/22 - Programa de Serviço Voluntário

MP 1095/21 - Empregos na indústria química - Fim do Regime Especial da Indústria Química

PL 6160/19 - Dificulta o acesso à justiça gratuita

PL 1418/21 - Carteira Verde e Amarela (Reedição das MPs 905/19 e 1045/21)

PL 3748/20 e PL 3754/20 - Trabalho sob demanda (Aplicativos)

PL 3055/21 - Aplicação do trabalho intermitente para trabalhadores em plataforma

PL 3512/20 - Garantia de direitos aos trabalhadores em regime de teletrabalho

PL 5228/19 - Nova Lei do Primeiro Emprego

PL 1558/21 - Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres

PLP 136/21 - Simples Trabalhista

PL 2383/21 - Redução a multa do FGTS para 20%

PL 396/18 - Correção dos débitos trabalhistas

Reforma Tributária e Fiscal

PEC 45/19 - Reforma tributária

PEC 110/19 - Reforma tributária

PL 2337/21 - Imposto de Renda

PL 3887/21 - Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) - Unificação do PIS/Cofins

Meio Ambiente e Agricultura

PL 3729/04 - Lei Geral de Licenciamento Ambiental

PL 191/20 - Mineração em Terras indígenas

PL 2633/20 - Regularização fundiária

PL 6299/02 - Flexibiliza a utilização de agrotóxico no País

Reforma do Estado e Privatizações

PEC 32/20 - Reforma Administrativa

PEC 373/17 - Teto de Gastos

PEC 122/15 - Proibir a criação ou o aumento de despesa que não conste da lei orçamentária anual

PL 591/21 - Privatização do Correios

PL 7488/17 - Extingue o monopólio dos serviços postais

PL 2751/20 - Novas regras do FGTS no pós-pandemia

PL 714/20 - Saque emergencial de valores do FGTS

PL 6223/16 - Remuneração das contas do FGTS

PL 6072/19 - Bolsa Família e Renda Básica Universal

PL 4856/19 - Programa Renda Básica Universal

PL 6323/16 - Acesso à Justiça Gratuita pelos Trabalhadores

Democracia