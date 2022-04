Câmara abre nesta quarta a votação popular do concurso de vídeos curtos sobre a Lei Maria da Penha

A Câmara dos Deputados, por meio Secretaria da Mulher, abre nesta quarta-feira (13) a votação popular dos vídeos do concurso sobre a Lei Maria da Penha que foram classificados.

Serão considerados como votos as “curtidas” feitas de 13 a 19 de abril através da página do concurso no Facebook. Os cinco vencedores serão os vídeos mais votados de cada uma das cinco regiões do País: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

De acordo com o edital, foram selecionados três vídeos das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul e cinco vídeos da região Sudeste. São eles:

Região Norte

- Ágata Janaína de Queiroz Lobato (AM)

- Debora Cristina Araujo de Andrade (AM)

- Kamilla de Almeida Pires (AM)

Região Nordeste

- Andressa Rodrigues Maciel Pereira (MA)

- Francisca Alexandrina dos Anjos Alencar (MA)

- Maria Eduarda da Conceição Oliveira (MA)

Região Centro-Oeste

- Denise do Nascimento (GO)

- Fernanda Freitas Santos (GO)

- Isabele Silva Raposo (GO)

Região Sul

- Arthur Deretti (SC)

- Guilherme Neves de Carvalho (PR)

- Rafaela Michalak (SC)

Região Sudeste

- Amanda Paz Ambiel (SP)

- Ana Cecilia Pimentel Custódio (MG)

- Ana Eduarda Teixeira Seixas de Azevedo (RJ)

- Giovana Zanôni Benatti (SP)

- Mayara Pinheiro dos Santos (SP)

Resultado final e premiação

O resultado da votação popular será divulgado em 20 de abril, e a premiação será realizada em 27 de abril, em formato on-line.

Os cinco vencedores receberão em casa um kit de equipamentos de produção de conteúdo, além do troféu e do diploma de menção honrosa para cada aluno premiado e para cada professor orientador.