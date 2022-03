Deputados discutem urgência para projeto que permite compartilhar dados do Censo Escolar; acompanhe

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) abriu há pouco Ordem do Dia do Plenário com 290 deputados presentes. Neste momento os deputados discutem pedido de urgência para votação do Projeto de Lei 454/22, que permite o compartilhamento de dados do Censo Escolar.

"Secretarias de educação e escolas precisam dos microdados para ter condições de saber o desempenho de seus alunos nas provas de avaliação e melhorar seus programas e currículos" defende o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG), que é autor da proposta.

