Congresso recebe iluminação azul para celebrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Em apoio ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o prédio do Congresso Nacional será iluminado de azul de amanhã (1º) a segunda-feira (4). A data, comemorada no dia 2 de abril, foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2008 como forma de alertar para a realidade vivida pela pessoa com transtorno do espectro autista.

A iluminação especial foi proposta pelo senador Romário (PL-RJ).

O que é o autismo

O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que costuma surgir durante os dois primeiros anos de vida, como resultado de uma desordem neurológica que afeta o funcionamento do cérebro.

Esse transtorno prejudica o desenvolvimento do indivíduo em sua interação social e habilidades de comunicação.

As pessoas com autismo frequentemente têm condições comórbidas, como epilepsia, depressão, ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia muito de um caso para outro, indo de deterioração profunda a casos com altas habilidades cognitivas.

Tratamento

O tratamento do autismo deve ter início tão logo seja feito o diagnóstico e deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e educadores físicos, além da imprescindível orientação aos pais ou cuidadores.