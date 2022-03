Câmara aprova projeto que transforma cargos do Tribunal de Justiça do DF; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3662/21, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que transforma 196 cargos vagos das carreiras de auxiliar judiciário e de técnico judiciário em 118 cargos vagos da carreira de analista judiciário, todos do quadro permanente da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A matéria será enviada ao Senado.

O texto aprovado é um substitutivo da deputada Celina Leão (PP-DF), que inclui duas principais mudanças: a exigência de curso superior completo para ingressar no cargo de técnico judiciário e a previsão explícita no projeto de que os cargos de analista e de técnico são essenciais à atividade jurisdicional.

Destaques

O único destaque votado e rejeitado, do Novo, pretendia retirar do texto a exigência de curso superior para o cargo de técnico.

Assista à sessão ao vivo

