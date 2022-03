Lei concede título de Capital Nacional do Chamamé para Campo Grande

Autor do projeto que originou a lei disse que o título é uma homenagem aos admiradores do estilo - (Foto: Ricardo Gomes/Governo do MS)

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.315/22, que dá a Campo Grande (MS) o título de Capital Nacional do Chamamé.

O chamamé é um estilo musical que tem origem no norte da Argentina e recebeu influência da cultura paraguaia e da etnia guarani. O gênero chegou ao Brasil na primeira metade do século 20, popularizando-se no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul.

O autor do projeto que originou a lei (PL 4528/19) é o deputado Fabio Trad (PSD-MS). Ele disse que o título é uma homenagem não só à capital do estado, mas aos admiradores desse estilo musical.

O estilo musical é tocado, tradicionalmente, com violões e acordeão (ou bandoneón, um tipo de sanfona comum na região do Rio da Prata), e é acompanhado por dança.