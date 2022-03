Morre ex-deputado constituinte Octávio Elísio em Minas Gerais

O ex-deputado Octávio Elísio (MG) morreu nessa segunda-feira (28) aos 82 anos. Ele estava internado depois de ter sido atropelado em Belo Horizonte (MG).

O PSDB, partido pelo qual Elísio ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados, divulgou nota lamentando o falecimento. ”Fundador do PSDB e membro histórico do Diretório Estadual de Minas, além de ter tido uma carreira política extensa e brilhante, Octávio Elísio sempre foi um homem honrado, que lutava pelos seus ideais e pelas mudanças que queria ver em nosso Estado e no País, principalmente em relação às pautas sociais, econômicas, de ciência e de tecnologia”, diz a nota.

Octávio Elísio foi deputado constituinte (1987-1991) e, depois, exerceu como suplente o mandato de deputado de 25 de fevereiro de 1997 a 1º de janeiro de 1998.

Participou, entre outras, das comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; de Minas e Energia; e da comissão especial sobre autonomia das universidades (PEC 370/96).

Elísio foi autor do projeto (PL 1258/88) que originou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

O ex-parlamentar também foi secretário de Educação (1983-1986) e de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente (1991-1994) de Minas Gerais.