Programa de microcrédito da Caixa impulsionará pequenos negócios

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fala hoje (28) sobre o lançamento de uma nova modalidade especial de microcrédito para empreendedores, o Caixa Tem SIM Digital . Além da nova linha, Guimarães também detalha os requisitos para o crédito imobiliário e as novas concessões com juros reduzidos do programa Casa Verde e Amarela , que também entram em vigor hoje.

Destaques do dia: Caixa lança crédito Caixa Tem SIM Digital A Caixa promoveu evento virtual nesta segunda-feira (28) para divulgar a modalidade de crédito Caixa Tem SIM Digital, disponibilizado hoje. Esse tipo de financiamento é voltado a empreendedores, incluindo a categoria de microempreendedor individual (MEI).

» Leia mais Arrecadação federal cresce 5,27% e bate recorde em fevereiro Impulsionada pela recuperação da economia e pelo encarecimento do petróleo internacional, a arrecadação federal bateu recorde para meses de fevereiro. Segundo dados divulgados hoje (28) pela Receita Federal, o governo arrecadou R$ 148,66 bilhões no mês passado, com aumento de 5,27% acima da inflação em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

» Leia mais Eletrobras desafia jovens a criarem jogo sobre energia limpa A Eletrobras abriu hoje (28) as inscrições para o Desafio FazGame Eletrobras60. O certame se destina a professores e estudantes dos 1º e 2º anos do ensino médio de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. Organizados em duplas, os participantes devem criar um game narrativo sobre geração e transmissão de energia limpa e renovável, considerada essencial para a sobrevivência do planeta.

