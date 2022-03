Jovens pesquisadores gaúchos participam de feira pré-universitária de ciências nos EUA

Cinco estudantes gaúchos integram a delegação brasileira que estará na Regeneron International Science and Engineering Fair (Isef), entre 8 e 13 de maio, em Atlanta, nos Estados Unidos. Eles foram premiados na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), feira que reúne jovens pesquisadores. A Regeneron Isef é considerada a maior feira pré-universitária de ciências do mundo.

Conheça os projetos do RS que foram credenciados por meio da Mostratec

Da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha (Novo Hamburgo):

• Bionic Step II: dispositivo mecânico bípede para locomoção de deficientes medulares

De Júlia Otoni Bicca Vilela (19 anos) e Julia Isabel Ninow da Rosa (19); orientador: Alexandre Giacomin

A pesquisa trata da segunda fase de desenvolvimento de um dispositivo mecânico bípede para locomoção de deficientes medulares, capaz de reproduzir o movimento de marcha humana por meio da utilização de músculos artificias pneumáticos (PAMs). A principal finalidade é atuar na reabilitação fisioterapêutica com pouca ou nenhuma movimentação dos membros inferiores do corpo humano.

• PhysioArm – dispositivo para auxílio na fisioterapia de membros superiores de pacientes pós AVC

De Samuel Simão (19) e Rafaela Cardoso Machado; orientador: Alexandre Giacomin

O projeto PhysioArm une as áreas de eletrônica, mecânica e fisioterapia para auxiliar na recuperação das sequelas causadas pelo acidente vascular cerebral (avc) em membros superiores. Como a velocidade de recuperação dos membros superiores é geralmente mais lenta do que a dos inferiores e o impacto que eles geram na autonomia das pessoas, o trabalho buscou desenvolver o projeto de um dispositivo para mover o membro superior de pacientes pós-AVC, servindo como um recurso a ser utilizado na fisioterapia.

Do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia RS (Osório):

• Economia circular: um estudo comportamental dos jovens do litoral norte gaúcho

Victórya Leal Altmayer Silva (18 anos); orientadora: Flávia Santos Twardowski Pinto

A economia da maior parte dos países baseia-se em produzir, consumir e descartar, caracterizando-se como linear. Esse estudo reforça a ideia da economia circular, que propõe um fluxo cíclico por meio de 10 práticas: recusar, repensar, reduzir, reusar, reparar, recondicionar, remanufaturar, reaproveitar, reciclar e recuperar. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi construir um modelo do comportamento circular de jovens de 14 a 19 anos do Litoral Norte por meio da modelagem de equações estruturais.