Morre o ex-deputado constituinte Gil César

Morreu nesta sexta-feira (25) o ex-deputado constituinte Gil César, eleito para o cargo pelo PMDB mineiro. Nascido em Juiz de Fora (MG), foi o engenheiro responsável pela construção do estádio Mineirão, em Belo Horizonte, inaugurado em 1995.

Além de administrar o Mineirão e exercer alguns cargos públicos em Minas Gerais, como a direção da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), Gil César foi eleito vereador, em Belo Horizonte, entre 1973 e 1977, e deputado estadual entre 1983 e 1987.

Como deputado constituinte, foi membro titular da Subcomissão de Princípios Gerais, Intervenção do Estado, Regime da Propriedade do Subsolo e da Atividade Econômica, da Comissão da Ordem Econômica, e também suplente da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.

Depois de 1990, abandonou a carreira pública e passou a se dedicar à engenharia civil em Belo Horizonte, onde vivia.

A causa da morte não foi revelada e o velório será restrito.